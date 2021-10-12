美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）2日在南海下潛時撞及物體

中方科學家說，他們已在南海測試監視裝置，來加強對潛流的偵測，以免它們可能對潛艦造成嚴重的危險。

據《南華早報》（South China Morning Post）12日報導，中方研究人員在《地學前緣》期刊中說，重達1.4公噸的感測器能在海底運作好幾星期，並浮上水面回應母艦信號。

中國海洋大學教授賈永剛和同僚在論文中說，感測器會收集大量亟需的實地觀測資料，以進一步揭露海底內部孤立波的運作機制。而在南海，名為「內波」（internal waves）的潛流會形成亂流，是很嚴重的危險。

不同的研究顯示，部分波浪能綿延超過100公里，並迅速把潛艦拽往會破裂的深度。而近年來中方研究員發現，這些強大的海浪不僅直接威脅海軍活動，也可能導致地表下的地景意外出現變化，如莫名其妙出現沙丘，或是阻塞的水道等。

中方已在南海打造了世上數一數二大的海洋監視網，但浮標有受損的危險。而研究人員說，新裝置能在海底運作好幾星期，更快，範圍也更廣地偵測情資。賈永剛與團隊說，相關資料有助研究人員建立更準確的模型，以預測跨水域內流的形成，擴散和強度。

研究團隊在論文中說，他們去年在南海進行了兩次實測，把新裝置投下分別深達約600米和1400米的海床，雖然裝置上的其中一組電池因滲漏毀損，但仍能收集到足夠的數據。

新裝置主要的原件是由美國Teledyne RD Instruments製造的聲波流速剖面儀，而玻璃浮漂是由美國國防承包商Teledyne Benthos所製作。至於其他零組件則來自德國，挪威和加拿大。唯一由中國製造的，就是在陝西省西安市實驗室所組裝的水中攝影機。

一位北京海洋科學家說，中美等國都在南海放置了大量監視裝置，但由於海域很大，因此2日在相關海域下潛時撞及物體的美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）撞到它們的機率極低。而他認為，「他們的地圖可能有問題」。