全球疫情進入後期，經濟需求強力反彈，導致供需嚴重失衡，引發物價持續上漲，即使聯準會透露年底將縮減購債規模，明年有機會升息等鷹派言論，仍無法抑制物價漲勢，有專家點出，尤其債市關注的長期通膨指標再度逼近7年來的高點，顯示聯準會無法控制物價上漲，壓力已原先超出預期。

綜合外媒報導，債市針對未來五年的五年期平衡通膨率，再度逼近近7年的新高，這是該指標數個月來第二次出現警告，今年5月就有類似狀況，當時曾任職聯準會金融市場分析部門的主管Brian Sack就主張，聯準會應該要進行貨幣政策的調整。

近日美債平衡通膨率再次達到高點，德意志銀行分析師Francis Yared就指出，消費者對通貨膨脹的預測，顯示已經脫離低通膨的機制，「這些數字足以證明平衡通膨率已經沒有回頭路了，脫離2014年至今的低檔。」

報導指出，即使聯準會上月透露11月可能開始縮減購債，並暗示明年有機會升息，但市場已經消化聯準會對於升息的喊話，可能要等到確切時間點出現後才會被投資人認為是偏向鷹派的談話。

此外，高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius認為，明年美國經濟成長率放緩，意味著聯準會並不會急著升息，「進入2022年時會發生什麼？我認為是周期性放緩加劇，通脹率也有可能下降，在此狀況下，聯準會不會採取升息的行動。」