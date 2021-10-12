民生物價飆漲，但民眾哀怨什麼都漲就是薪水不漲，勞動部近期調漲基本工，月薪、時薪調漲5.21％，國民黨立委林德福今質詢行政院長蘇貞昌，上次軍公教調薪是2018年，2022有沒有可能調薪？蘇貞昌說，他會鼓勵朝調薪方向去走，但是調幅要由軍公教員工待遇審議委員會決定。

蘇貞昌說，靠著全民的努力，經濟成長達11年來新高，所以基本工資調漲5.21％，是15年來最高，而軍公教也為經濟成長貢獻很大。原本軍公教員工待遇審議委員會的建議是「不調」，但他認為，軍公教對控制疫情有功勞也有苦勞，應該讓他們同享經濟成果，所以他認為應該朝調薪方向來走。

林德福問說有沒有可能調到4％以上？蘇貞昌說，他會鼓勵調薪，但是實際調幅要由審議委員會來決定。

國民黨立委萬美玲也質詢財政部長蘇建榮，明年是否可望減稅？蘇建榮表示，那是因為所得稅跟遺贈稅在某些扣除額課稅級距上，會依照物價指數調整，所得稅在上次調整到現在已經滿足3％上漲率，遺贈稅也一樣，跟上次調整的相比，物價指數上漲10％也自動調整，物價上漲到一個程度就會自動調整。

萬便追問，這就代表現在物價上漲？蘇貞昌急解釋，這是好消息，計算方法會讓人民受惠。

萬美玲說，如果減稅是因為物價上漲，那人民也會很擔憂，「給一點減稅，卻要面對排山倒海的物價上漲」，就像媒體披露奶油價格上漲，導致糕餅業者也在漲價，經濟部長王美花說還在了解狀況，讓萬美玲批評他掌控狀況不及格。

王美花說，針對奶油的品項已經請工業局深入去瞭解國際原物料情形，行政院有物價小組，各項物料在國際國內物料都會檢討因應；蘇貞昌也說，行政院有穩定物價小組，由副院長主持，持續監督國內外物價情資，稍有變動都會因應，目前國外大宗物資是趨緩態勢。