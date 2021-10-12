三接再外推方案12日進行環差審查，經濟部搶在12日上午召開記者會，根據最新的調查資料顯示三接再外推並不如公投方聲稱對環境生態皆為負面影響，反而具有許多正面效應，並且對海床影響僅2％，且港口每年可使用341天，有助於天然氣穩定調度。

經濟部指出，大潭水下礁石最多僅分布到水深18公尺的海域，以-18公尺等深線推算約是離岸1.7公里，但等深線離岸遠近不一，從1.2至1.7公里都有，1.7公里是最遠距離。再外推方案離岸1.2公里是以儲槽區堤頭起算，推算結構物影響海床面積不到2％，且鑽探岩芯顯示水下礁石離岸越遠越破碎，因此結構物影響礁石的面積只會更低。

外界擔憂工業港口的天然氣接收站外推後，可能會受東北季風影響，船隻無法靠岸，經濟部委託中央大學研究，依照過去10年海象資料模擬推算觀塘港逐時風速與浪高，評估其年平均可操作天數高達341.9天。其實LNG船進出港只需一個多小時，只要有二小時海上風浪低於限制，LNG船就可以進港，因此觀塘港完全具有足夠的優勢和效益。