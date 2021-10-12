先前市場擔憂美國政府可能出現關門和債務違約，財政支出法案議題爭端不斷，加上聯準會（Fed）將啟動縮減購債持續發酵，推升美國10年公債殖利率突破1.6％，美股出現震盪拉回，但隨減債利空逐漸消化，及大陸限電停產影響預計在第四季趨緩，市場關注產業亮點族群支撐下，有利透過台股基金逢回進場布局。

日盛上選基金研究團隊指出，隨紛擾逐漸消除，美股焦點將重新拉回經濟基本面，目前看來，美國就業市場表現依然穩健，加上年底消費旺季即將到來，民眾消費力可望逐漸回升，有助支撐美國經濟，美股表現仍可期待。至於台股將迎接第四季科技產業獲利旺季來臨，指數表現可期。

日盛上選基金研究團隊表示，恒大對台股沒有影響，能耗雙控對台股供應鏈，尤其是電子下游有較大影響，但影響程度還在評估中，要看大陸官方接下來的動作。目前研判主要原因為發改委8月下發文件通知多個省份能耗不達標，因此在第三季度考核前地方政府突擊限電。官媒9月29日發表看法，認為能耗雙控不應該一刀切，預期第四季度後影響趨緩，不致影響廠商出貨，因此，台股第四季仍正面看待。

產業方面，包括半導體、5G手機、伺服器、新能源車將是四大亮點族群，下半年半導體旺季效益，封裝及測試產能陸續到位，5G手機滲透率跳高，零組件升級帶動商機，及受惠資料中心建置及新CPU平台帶動換機潮，台廠包辦伺服器相關零組件製造，將迎來成長強勁，且新能源車趨勢明確，商機看旺不變。