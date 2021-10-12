華爾街日報引述知情人士表示，大陸國家主席習近平據報要求審查國有銀行和其他金融機構與大型民營企業發展的關係。報導稱，該人士表示，審查重點是國有銀行、投資基金和金融監管機構是否與民營企業過於親密，特別是近月受到北京監管打擊的企業，包括負債累累的中國恒大、網約車巨頭滴滴出行，以及金融科技公司螞蟻集團。

據傳，從本月開始，中紀委將對25家國有金融單位進行調查，包括建設銀行、農業銀行、中信集團、光大集團等，檢視它們的貸款文件、投資和監管紀錄，並要求回答與私營公司有關的部分交易和決策是如何作出。涉嫌參與不當交易者會面臨正式調查，甚至被檢控；有不當行為的機構將被處罰。

據悉，當局將根據調查結果決定是否削減國有金融單位的高管薪酬。財政部部分官員已推動這些單位減薪，因為相比其他行業，他們的薪酬過高。

消息指，國有銀行對恒大的貸款將受到審查，作為恒大主要貸款方之一的中信集團目前正被調查。雖然當局一再對房地產貸款提出警告，但近年來中信已經向恒大提供逾100億美元貸款。中信銀行廣州分行的主管自上月起已接受紀律檢查。

另一調查個案是針對曾經大舉進行海外併購，但去年破產的海航集團，建行提供的貸款預期會包括在內。其他個案包括主權基金中投公司及中國人壽、其他國有銀行等，如何決定投資在成為科技業重點監管對象的公司，例如螞蟻集團。

官員主要目的是要了解這些投資究竟是出於國家利益，還是只是個人利益。有分析指出，面對不明朗，銀行已大舉削減向民營企業的融資。