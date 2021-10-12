台中市老年人口近40萬人，銀髮族在選舉中占重要的關鍵票源，市長盧秀燕12日在市政會議表示，她上任後恢復老人健保補助，減輕子女負擔，也鼓勵長輩活到老學到老，就近參與社區照顧據點或長青學苑，打造友善高齡的城市。

前市長林佳龍任內刪除的老人健保補助，盧秀燕一上任就恢復補助，她上午在市政會議中指出，長輩們大概65歲以後紛退休，沒有經濟收入，但健保費每個月都要繳交，不管有沒有收入，這筆基本支出，不管要不要去看醫生都必須繳納，老人健保補助不希望造成長輩們子女的負擔，市府從前年開始恢復老人健保補助，由市府編列預算補助。

10月14日（農曆9月9日）是九九重陽節，盧秀燕向細數對長者的台中福利，包括長者每人每月健保費最高補助826元，今年起，敬老愛心卡多面向服務再升級，搭乘計程車折抵金額從50元提高到起跳價85元，搭公車、捷運、國道客運，到國民運動中心運動都可折抵，鼓勵長者多多進行社會參與，健康樂活，迎向精彩人生下半場。

「台中市府對於長輩的政策，家有一老如有一寶」，盧秀燕說，市府實施包括打疫苗、恢復老人健保，讓年輕人在本地發展或者是外出奮鬥，減少年輕人的後顧之憂，「讓他們全心奮鬥，家中長輩台中市政府會好好照顧」。

盧秀燕表示，長青學苑、長照據點呢，還開設書法班、烹飪班，包括健康休閒的韻律舞班等，開設上千班，讓長輩生活豐富多元。

她強調，台中市推動疫苗快打站，不用預約為長輩施打新冠肺炎疫苗，截到10月目前，台中市65歲以上長者第2劑施打將告一段落，方便市民獲好評，市府決定繼續服務一般市民，台中醫療院所1周約打17萬劑疫苗，第11期中央撥補28萬劑疫苗，市府將設快打站協助支應。

盧秀燕說，體恤長輩不熟悉科技，上網預約若有困難，65歲以上長輩由里鄰長發送注射通知單到家，長輩依指定時間地點前往注射，快打站服務更升級到快打站2.0。

她表示，台中市的醫療院所1周約可打17萬劑，第11期施打時間為10月15日到21日，中央撥補28萬劑AZ和BNT疫苗到台中市，市府準備開設快打站協助支應，由民眾選擇到醫療院所或到快打站施打。