山西省介休市，洪水倒灌南橋頭村，致使村莊積水嚴重，當地留守村民在現場使用水泵排洪搶險。（中新社）

大陸澎湃新聞12日報導，今年夏秋季節，北方地區多地降雨量突破極值，從河南、陝西到山西，北方大省接連發生嚴重汛情。大陸國家氣候中心首席專家、中國地質大學（武漢）教授任國玉對此解讀，山西降雨突破了歷史同期的極值，南方多地高溫也創造了紀錄。造成這種區域性極端降水和高溫的直接原因，主要是北半球和東亞地區大氣環流反常。

地處黃土高原東端的山西省，常規降水季節是每年的6月至9月。資料顯示，山西省10月份的月平均降水量僅為31.1毫米。但是，在本次強降水過程中，山西全省共59個大陸國家氣象觀測站日降水量突破建站以來同期歷史極值，63個國家氣象觀測站過程累計降水量超過同期歷史極值。另據山西省應急管理廳10日消息，山西嚴重洪澇災害已致全省11個市76個縣（市、區）175.71萬人受災，12.01萬人緊急轉移安置，284.96萬畝農作物受災，1.7萬餘間房屋倒塌。

與此同時，｢西安發布」11日也發文表示，陝西遭遇近60年最強降水。入汛以來，陝西平均降水量823.1毫米，較常年偏多62.3％，排1961年以來第一位。陝西省應急管理廳網站10日消息顯示，由於前期連續降雨，全省大部土壤含水量趨於飽和，陝北南部、關中地區、陝南全部發生地質災害的可能性較大。

目前，大陸財政部、應急管理部向山西、陝西兩省緊急預撥中央自然災害救災資金8000萬元人民幣，支援和幫助地方做好防汛救災工作。

任國玉指出，北半球大氣環流近幾年都表現異常，今年尤其突出。中高緯度地區高空環流徑向度變大，波動性變強，冷暖空氣的南北交換更加劇烈、頻繁。

此外，西太平洋副熱帶高壓表現十分異常，主要體現為強度偏大，脊線位置偏北、偏西，加上來自熱帶海洋的水氣充足，致使雨帶長期滯留從四川盆地到華北和東北地帶，降水持續時間長，累積雨量多，而南方在副高控制下晴朗少雨，炎熱乾燥。

任國玉稱，可見的趨勢是，如今氣候系統的不穩定性正在升高，也導致了所謂「幾十年一遇」｢百年一遇」的極端天氣屢屢出現。在適應氣候變化的過程中，需要進一步提高預防極端事件的能力，將來在某種程度上，應急這種現象也許會成為常態化。