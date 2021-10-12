行政院長蘇貞昌（中）。(陳信翰攝）

國民黨立委蔣萬安。（中時資料照／鄭任南攝）

近年台灣發生多起引人注目的精神病患者所犯的社會事件，引發國人對於《精神衛生法》立法關注。國民黨立委蔣萬安今日於立院質詢指出，此法自2016年拖到現在，政院何時要處理？行政院長蘇貞昌承諾，「 本會期就會送來」。

蔣萬安表示，2016年發生「小燈泡」事件，當時蔡總統宣示要修補社會安全網，2019年發生鐵路殺警案，衛福部又承諾要修正《精神衛生法》，2020年蔡總統就職時，又強調要強化社會安全網。

蔣萬安指出，不論是過去蔡政府所作承諾，一直到近日駭人聽聞的屏東超商女店員遭挖眼案，不只讓人心痛，也替被害人及家屬感到不捨，「外人很難體會當事人的心理、生理創傷」，然而這些年來台灣發生了多少類似的不幸案件，自己每次都在問《精神衛生法》相關進度，但政院遲遲不處理。

蘇貞昌回應，近年政府已增加社工預算、人員編制，給地方政府大力支援。衛福部長陳時中表示，會盡速完成《精神衛生法》的相關條例。

蔣萬安追問，《精神衛生法》草案何時可以送到立法院？蘇貞昌說「我們來拚拚看這個會期送到立院」。蔣萬安表示，自己是本會期立院衛環委員會的召委，只要政院版本送來立院，自己就會排審，盡速完成三讀。