圓規颱風來襲，截至今（12）日上午7點公路總局預警性封路6處，道路災情統計共計2處。

公路總局表示，台7線47~85.5K巴陵至百韜橋路段、台8線114.6K~184.5K關原至太魯閣路段、台20線149K-180K向陽至霧鹿路段、台23線7K~25.1K小天祥至北源路段，皆已於11日晚上8點預警性封閉。另台20線93K~98.7K勤和至復興路段、台20線100K梅蘭明隧道及河床便道路段，已於11日下午3點30分預警性封閉。

圓規颱風來襲，陸海空交通影響一次看。(航港局提供)

道路災情至今日上午有台7線52.8K萱源路段及台9丁線66K和仁路段，發生落石坍方，雙向阻斷。

海運方面，航港局表示今日共有9航線、110航次停航，包括基隆-馬祖開航1航次，停航1航次；南竿-莒光6航次全部停航；南竿-北竿16航次全部停航；南竿-東引1航次全部停航；大、小金門間水頭-九宮32航次全部停航；東港-小琉球開航4航次，停航38航次；鹽埔-小琉球8航次全部停航；富岡-綠島4航次全部停航；富岡-蘭嶼4航次全部停航。今日本島－離島開航5航次預計疏運1232人次。

空運方面，民航局表示受圓規颱風影響，今日截至上午10點，國內線取消24架次，國際暨兩岸航線取消2架次。