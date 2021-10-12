受到國際廢鋼原料價格上漲影響，豐興12日開出的本周內銷盤價，調漲200元、漲幅約1.63％，其他鋼筋和型鋼產品都維持平盤。豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12400元，鋼筋每公噸牌價維持23100元，型鋼每公噸牌價維持27000元。