豐興調漲本周廢鋼盤價 每公噸漲200元 11:382021/10/12 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料價格上漲影響，豐興12日開出的本周內銷盤價，調漲200元、漲幅約1.63％，其他鋼筋和型鋼產品都維持平盤。豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12400元，鋼筋每公噸牌價維持23100元，型鋼每公噸牌價維持27000元。 能源供應續緊 油價飆新高 中鋼 11月內銷盤價傾向平盤 #豐興 #豐興調漲 #本周廢鋼 #盤價 #每公噸漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》國際原料價揚 豐興先漲廢鋼200元 11:442021/10/12 財經 鋼價上揚 不銹鋼族群歡呼 04:102021/10/12 證券．權證 南港入主泰豐 中壢廠標案將喊停 04:102021/10/12 財經焦點 竹縣嘉豐非營利幼兒園 獲國家卓越建設獎 04:102021/10/12 地方新聞 銀行數位券招手 晚鳥吃得到 04:102021/10/12 生活新聞 華視總經理莊豐嘉貼文「為幽靈國慶生」 藍委轟：薪水發冥紙給他 11:382021/10/12 政治 興大新能源電動車課程 10／21新竹登場 04:102021/10/12 證券．權證 陸限電 中美海運價跳水 04:102021/10/12 財經要聞 台指期 盤整機率大 04:102021/10/12 財經要聞 油氣齊漲 美通膨大患 04:102021/10/12 全球財經 台積電利多不漲 台股早盤大跌逾200點 09:242021/10/12 財經 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 退休好生活》小心！老闆從薪資扣6％當勞工退休金 - 財經焦點 - 中國時報 美通膨數據失控了 專家怒批：兇手竟是自己人 - 財經 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 高雄屋齡60年老透天 508萬買不買？網見地點瘋喊：便宜死了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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