中華民國110年國慶日，華視總經理莊豐嘉竟表示「為幽靈國慶生」，引發外界熱議，國民黨立委李德維痛批，莊豐嘉的薪水，就發冥紙給他吧。

莊豐嘉昨在臉書以「為幽靈國慶生」為題，發文稱如果是A國家建國時，T地屬B國所有，後來T地因政權變動併入A國，但A國又失去它原先建國所統治的土地和人民。

莊豐嘉強調，A國國慶日失去它當初所賴以建立的物質基礎，只剩下與國慶日無關的T地還在慶生，而T地的人民被迫歡度國慶日久了，也就覺得這是一個多麼神聖不可輕忽的日子。

對此，李德維批評華視總經理莊豐嘉自以為想出什麼創見，就野人獻曝在臉書上大放厥詞，說什麼雙十節國慶日是「為幽靈國慶生」，不用在那A啊B啊的，敢說不敢當的扭扭捏捏，他意思是中華民國建國時，台灣被割讓給日本，中華民國後來失去了大陸的領土與人民，卻強逼台灣人慶祝之類的。

李德維表示，在莊豐嘉的認知裡，也許台灣被割讓給日本是幸福的，光榮的，而中華民國終於在二次大戰中勝利，要回台灣，反而是悲哀的，遺憾的。

李德維認為，在莊豐嘉的認知裡，1949年中華民國中央政府遷台，至今72年也許是一片空白，慘淡度日，1996年，總統直選，三度政黨輪替，中華民國政府透過民主選舉，統治台灣的正當性與合法性，也被莊豐嘉看成是屁。

李德維強調，但莊豐嘉卻忘了，自己有這個華視總經理幹，不是他本人英明神武，而是拍對了民進黨馬屁，而民進黨透過選舉掌握了中華民國政權，才賞他這個總經理，不是幽靈國。

李德維說，莊豐嘉可能也忘了，華視能夠擠進有線電視新聞頻譜，也不是他本人，或者華視有什麼過人之處，只是華視取代中天，符合民進黨需要，而這也是透過操弄中華民國政府的權柄完成，不是幽靈國。

李德維強調，為什麼會找個這樣腦袋不清楚的二百五來當華視總經理？我想公廣集團有必要來立法院好好交代，我更贊成張大春老師的說法，莊豐嘉把中華民國說成幽靈國，那在你道歉取得民眾諒解之前，薪水都領冥紙吧！