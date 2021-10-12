圓規颱風豪大雨在花蓮持續狂炸，花蓮對外主要公路陸續傳出災情，其中，中橫公路昨晚只出不進，入夜後，雨勢更加猛烈，至今日上午為止，九曲洞明隧道口落石紛飛，道路已阻斷，因石塊持續崩落，仍無法搶救。

目前北上蘇花公路台9丁線已恢復通車，但因考量近期花蓮縣境發生數起地震，且中橫公路沿線目前有7處災害邊坡尚在搶修階段，山區道路抗災能力尚未恢復，尤其雨天夜間視線不佳，公路總局太魯閣工務段為確保用路民眾安全，昨晚8點起預警性封閉台8線關（114.6k）至太魯閣（184.5k）路段。

雖然今天上午雨勢稍微減緩，不過，因九曲洞明隧道口持續發生落石，公路局表示，目前仍觀察中，須俟落石趨緩，才能進場排除，開放時間尚無法確定。

花蓮大雨未歇，公路處在危險中，公路總局呼籲駕駛人，颱風來襲期間豪雨及強風易複合產生邊坡落石、坍塌及土石流，非必要避免進入山區，行駛山區道路沿線留意邊坡坍方落石危害。