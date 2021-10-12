桃園市56歲戴姓計程車司機12日凌晨4時許，駕車從桃園到台北上班，行經桃園市龜山區東萬壽路一間砂石場時時，側牆突然坍塌，連人帶車慘被活埋。（賴佑維攝）

驚悚影片曝光！桃園砂石場側牆圖崩塌 小黃運將路過遭活埋沒命

桃園市56歲戴姓計程車司機，今（12日）凌晨4時許駕車從桃園到台北上班，行經桃園市龜山區東萬壽路時，一間砂石廠的側牆突然倒塌，鐵皮出現一個大洞，造成廠內堆積的土石大量坍塌，戴男連人帶車慘被活埋，消防人員早上6點多將人救出時，因被土石埋了2個小時已經明顯死亡，警方目前依業務過失致死偵辦中。

戴男弟弟獲報趕到現場，神情相當難過，他說，哥哥住在桃園，開計程車快30年，每天到台北上班，沒想到遇到意外，看到車子變成這樣，相當悚目驚人，一定會讓砂石廠業者付出法律責任。

巧合的是，前往營救的消防隊是在凌晨「4：44」接獲報案，讓人不寒而慄。桃園市政府消防局第一大隊迴龍分隊長吳浚澤受訪表示，該分隊於今天凌晨4點44分接獲報案，指稱東萬壽路上有土石倒塌壓垮計程車，總計出動9車22人前往救援。

吳浚澤表示，經現場3台重機具協助開挖搶救，今天上午6點37分救出戴男，因已明顯死亡未送醫，現場目前仍持續後續清除作業，並清查有無人員受困。