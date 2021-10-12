大陸官方大動作掃蕩娛樂圈，也關注到高收入明星，因此陸媒特別整理出華裔明星自2017年到2021年的收入排行，前三名就有2位是大陸影后級女星，而冠軍則由來自台灣的歌手周杰倫拿下，4年總收入21.5億人民幣（約台幣95億），相當驚人。

儘管周杰倫將生活重心都放在家庭，鮮少推出音樂作品，專心一意陪伴妻小，仍在大陸有不少品牌代言，無論是食衣住行，幾乎各領域都能看到周杰倫的廣告，加上他偶爾接接陸綜晚會演唱，一場的收入都十分可觀，且2019年周杰倫才舉辦世界巡迴演唱會，當時也海撈一筆。

不僅如此，熱愛變魔術的周杰倫也會開直播表演，光是和粉絲互動30分鐘就能賺進2000萬人民幣（約台幣8846萬元）。除了榜上第一名的周杰倫之外，第二名由影后周迅拿下，4年總收入高達16.67億人民幣（約台幣73億元）。

排行榜上許多明星的名字都不陌生。(圖/翻攝自微博)

第三名則是孫儷，總收入14.33億人民幣（約台幣63億元），加上排名第18的老公鄧超收入11.51億人民幣（約台幣50億元），這對夫妻檔的吸金力超強，4年來共賺超過25.84億人民幣（約台幣114億元），成為大陸娛樂圈收入最高的明星夫婦，而接下來第四、第五名分別為大陸影帝吳京和流量女星楊冪。