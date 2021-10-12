迪士尼推出的動畫片陪伴許多人一同成長，不少作品流傳至今也同樣受到歡迎。但近日卻傳出，被封為迪士尼傳奇人物的露西湯普森（Ruthie Tompson）已離開人世，享嵩壽111歲，而她這一生所製作的動畫長片更是一部比一部還經典。

根據外國媒體的報導，露西湯普森近日在家中入睡後安詳離世，享嵩壽111歲。而露西湯普森過去40年來，在迪士尼所參與製作的迪士尼動畫長片，除了於1938年上映的《白雪公主》外，1997年上映的《救難小英雄》與《小飛象》、《木偶奇遇記》等經典動畫片也包含其中；《白雪公主》還是美國電影史上第一部彩色動畫長片，露西湯普森也是在迪士尼工作最久的員工，因此被不少人譽為「迪士尼傳奇」。

不僅如此，露西湯普森還是1952年，首批受邀加入國際攝影家聯盟（IATSE）的3位女性之一，豐富又精彩的資歷讓不少人對她刮目相看；電影監製蕾絲莉（Leslie Iwerks）先前接受採訪時，也曾大讚露西湯普森最有資格被稱為「迪士尼傳奇」的人，因為她不僅幽默，更擁有出眾的才華，與她共事十分幸福，她們一同度過許多美好的時光。

事實上，露西湯普森去年10月曾公開露臉慶祝自己的110歲生日，沒想到時隔一年便傳出離世的消息，讓不少網友相當感慨，而她參與製作的動畫片也將留給世人持續流傳。