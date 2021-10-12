公路總局原定8月底舉辦「鼓勵繳納汽燃費抽獎」第二波抽獎，因配合110年汽燃費繳納期限延長至8月31日，9月30日抽出625位幸運得主，民眾可透過該局網站https：／／www.thb.gov.tw／查詢得獎名單。

公路總局表示，第二波抽獎範圍包含「約扣完納」、「電單完納」及「E鹿有你」等3個獎別，領獎方式、回覆期限等相關事宜將由該局以公文方式通知，領獎時必須提供身份證明文件方可領獎，如需繳納稅法規定之相關稅捐者亦必須先行繳納；得獎人如未於指定日期前領獎，視同放棄。詳情可於上午9點30分至12點，下午1點30分至5點洽詢公路總局監理組企劃科（電話：02-2307-0123轉分機2408）。

公路總局提醒尚未繳納110年度汽車燃料使用費的車主，儘速透過「監理服務網」、「監理服務App」、電話語音即時查詢轉帳繳納，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費；逾期未繳納者，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3000元，所欠費額後續將移送強制執行。