2021青春活泉礦石按摩彈力按摩。（登琪爾提供）

2021青春活泉礦石按摩產品。（登琪爾提供）

頂級按摩品牌登琪爾擁有全台唯一授權美國LaStone® Therapy礦石療法，延伸研發成為登琪爾專業芳療師「手石合一」按摩手技，也吸引許多名媛貴婦指定體驗。

青春活泉礦石按摩使用亞歷桑那「峽谷火山石」與阿拉斯加「冰河大理石」，冰熱石所產生的溫熱療法，並搭配「玫瑰琥珀」成分，產生「礦石能量」，從「選石」開始，深入走進美國亞歷桑那與阿拉斯加挑選石材，大自然界的石材，經過長年高溫、風化與水侵蝕沖刷，造就了圓潤飽滿的外表，經過嚴格挑選符合人體工學的礦石，成為療程用石。挑選完成的礦石，經由芳療師「養石」流程，將風化侵蝕後細緻且均勻的石頭毛細孔，滲入芳香植物油，植物精華能量溫潤了礦石。

最後芳療師進行「練石」，將手技與礦石融為一體，讓療程擁有手石合一新按摩感受。療程中使用另一礦石元素-「頂級琥珀」成份製成的玫瑰琥珀按摩蠟為療程多一層呵護。

療程手技上採用礦石按摩，冷熱交替，3大按摩手技，運用掌面延伸、雙拳轉繞與指腹揉捏讓肌肉、筋膜享有放鬆與彈潤，產品上搭配使用玫瑰琥珀身體精華液、玫瑰緊緻精華乳霜、青春花鑰霜。