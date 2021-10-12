民眾黨立委高虹安今天在立院質詢時指出，口罩預約系統委託關貿網路公司的勞務採購，去年決標價3826萬，今年2840萬，但口罩預約流量已大幅降低，且不是新建系統，怎麼還會編如此鉅額預算？衛福部長陳時中說因為還有基本費用要支出，本來有打算提前停掉，將來費用還會調整。

高虹安問行政院長蘇貞昌目前國內口罩的存量，蘇貞昌說，不但足夠，產量足夠還可以送國外友邦。陳時中也說，目前口罩庫存有8億，口罩實名制的預約平台預約的量，每輪都降到只有5萬。

高虹安質疑，既然流量已經降到5萬這麼低，但為何去年建立平台花了3826萬，今年還要再花2840萬？高指出，如果口罩實名制沒有新功能建置新系統，以業界行情，維運費通常就是10％至20％，今年卻還是花快3000萬。

陳時中解釋，有編列不代表有用掉，還是有基本的費用要支出，比如流量的費用。高質疑，流量已經這麼低還要付這麼多錢？陳時中說，因為當時無法預測後來的情況，今年6、7月疫情就爆發了，本來要早點停掉的，那時疫情嚴重難預測，接下來的費用還會跟廠商做調整。

高虹安也提到，簡訊實聯制目前已高達23億則，以一則0.1元計算，當初編的3億元預算已經要不夠用，未來這筆錢誰要來負擔？NCC主委陳耀祥對此表示，會跟業者協調，請業者「共體時艱」。

陳耀祥解釋，簡訊實聯制不是0.1元，可能每一則是零點零零多元。高虹安說，她已經和業者確認過，每則0.1元已經是優惠價了，共體時艱不是這樣用的。蘇貞昌也替陳解釋，3億元是總包價，感謝業者持續共體時艱。