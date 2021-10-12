昨(11日)圓規颱風外圍環流影響，台灣北部和東部風強雨驟，不少人在此之前都選擇湧向賣場儲備糧食，而知名美式賣場的人潮也多到爆炸，女星李千那昨曬出到美式賣場血拚的照片，可見她戴黑帽、穿著白上衣和紅色短褲，露出修長美腿，而眼尖網友則發現她腳受了傷，紛紛留言關心。

李千那過去參加節目《超級星光大道》出道，之後因電影《茱麗葉》表現亮眼，入圍金馬獎最佳新演員，2017年以《通靈少女》獲得金鐘52「迷你劇集／電視電影女配角獎」，隔年又以作品《查某囡仔》入圍金曲30「最佳台語女歌手獎」等大獎，成為星光幫中第一位囊獲三金入圍全壘打的藝人。

李千那日前透露身邊有護花使者，切割是元介。（圖／中時資料照片）

先前李千那傳出與是元介過從甚密，但男方受訪時極力澄清，傳出兩人因此分手，不久後周刊拍到是元介提炸雞到李千那家，被質疑感情轉地下化，但本月李千那受訪，挑明與是元介緋聞已經是過去的事，目前她身邊有像「大仁哥」守護多年的朋友，也指出對方不是圈內人，像是有意切割是元介。

昨颱風天，李千那發文寫下：「圓規來襲儲糧去！你們都好嗎？！」並曬出自己到美式賣場推著推車，甚至自己出手搬大箱飲料的照片，大秀驚人臂力，有人發現她露出的美腿明顯受傷，膝蓋上有不明黑色傷疤，她親回是：「瘀青」，其他網友則讚她這身打扮超逆齡，留言說：「這位小妹妹是誰」、「這個穿搭太可愛了吧！！下一站要去耕田嗎」、「腳還好嗎~小心一點喔」。