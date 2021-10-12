由於物價上漲率已達一定標準，財政部長蘇建榮今(12日)在立法院表示，依據所得稅法、遺產贈與稅法規定，某些免稅額、扣除額、課稅級距會依物價指數調整，由於從上次調整到現在已滿足3%的上漲率，明年會自動調整，調整後民眾的負擔也會自然而然下降，沒有所謂的降稅，也不是因應未來可能的物價上漲。

國民黨立委萬美玲在立法院質詢時，一上台即詢問明年是不是要降稅，蘇建榮表示，沒有所謂的降稅，是因為所得稅法和遺產贈與稅法中有規定，某些特定的扣除額、課稅級距會依物價指數波動而調整，距離上次調整的時間到現在剛好已經滿足3%以及10%的上漲率，所以會自動調整。

對於萬美玲表示民眾可能會擔憂未來的物價上漲，蘇建榮指出，只要物價上漲，民眾生活成本上升，是依據稅法規定，自把扣除額、免稅額、課稅級距做調整，減輕民眾租稅負擔，並不是因應未來可能的物價上漲。

根據所得稅法規定，綜所稅免稅額、扣除額、課稅級距等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整上漲3%以上，按上漲程度調整。至於綜所稅免稅額及課稅級距上次調整是在2017年，到現在累計物價漲幅約4.03%，因此外界估算明年綜所稅免稅額可望由8.8萬元調高為9.2萬元，課稅級距由54萬、121萬、242萬及453萬元，調高為56萬、126萬、252萬及471萬元。

另外，所得稅的標準扣除額、特別扣除額等上次調整的時間是2018年，到現在累計CPI漲幅約3.21%，估算標扣額可望由12萬調高至12.4萬元，有配偶者可望由24萬元調高至24.8萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額也可望由20萬調高至20.6萬元。

至於遺贈稅免稅額的調整，也是與CPI連動，門檻為10%，估算遺產稅免稅額可望由1200萬元調高至1332萬元，贈與稅免稅額可望由220萬元調高至244萬元。

財政部預計將在年底公告綜所稅免稅額、扣除額、課稅級距等，明年上路，後年5月報稅時適用。