市場擔憂油價漲、通膨升，隔夜美股四大指數全軍覆沒，台股在國慶連假後開市低壓籠罩展開補跌，晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)及貨櫃三雄貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)同步落海，拖累指數跳空墜跌一度逾200點、低探16349點，盤面上以光電、鋼鐵、油電燃氣等族群表現相對抗跌有撐。光電股在鏡頭雙雄大立光(3008)、玉晶光(3406)翻揚點火領軍下士氣大振，包括元太(8069)、揚明光(3504)及太陽能族群元晶(6443)、聯合再生(3576)、茂迪(6244)、安集(6477)等同步放晴，整體表現強過大盤。

光學一哥大立光(3008)屋漏偏逢連夜雨，第三季毛利率失守六成、創近六年來新低，單季每股盈餘（EPS）39.22元，股價一路倒退嚕居老四，儘管執行長林恩平首度鬆口「考慮實施庫藏股」，惟法說會後外資普遍中立看待，今日股價隨大盤重挫一度殺低至1960元逾5年半新低、跌落2000元大關，隨後在低接買盤進場拉抬下翻紅走揚逾2%重返2000元，點火二哥玉晶光(3406)下探370元5個月低點後跟進突圍向上，企圖重返400元關口；其他包括9月營收表現亮眼的元太(8069)股價彈漲8%飛上月線，揚明光(3504)一度亮燈攻頂，來到相對高檔。

能源危機席捲全球，替代能源跟著發燒，太陽能族群再成資金避風港，元晶(6443)啟動太陽能模組廠二期擴建，產能可望增加五成至1.5GW，今帶量跳漲5%，衝上30元及季線；聯合再生(3576)近期獲外資偏多操作，今挾量攀揚6%，站穩各均線上方；茂迪(6244)9月營收為6.56億元，年增108.40%，無懼遭外資連六賣，今日放量勁揚3.5%，靠攏30元及季線；安集(6477)同獲買盤敲進強彈逾3%，，表現相對強勢。

外圍有聯準會即將縮減購債和升息、能源危機漸席捲全世界等多種黑天鵝紛至沓來的時刻，國內有總統蔡英文國慶演說，盼在能源議題取得社會意見最大公約數，投資專家指出，在通膨罩頂下，能源問題已成全球目光焦點，預期政策力挺的新能源、電動車及五倍券概念股，及最挺政策的金融大軍，有望點亮光輝十月行情。新冠肺炎疫情之後，各國經濟活動持續復甦，民生消費需求快速回升，造成天然氣及原油價格紛紛創新高，替代能源也跟著發燒，「三能概念股」：包括節能、儲能、創能等，以太陽能、風電、電力管理、LED等為主，由於股價基期低，成為近期市場的資金避風港。

近年來中美貿易關係惡化影響，造成供應鏈危機，近期隨著中美重新開啟的對話，投資專家認為，國際關係改善，加上景氣多頭延續，可望支撐股價向上，10月台股有機會呈現先蹲後跳走勢，第四季因是電子旺季，整體台股看法仍偏多，建議逢低布局9月營收優異股，若搭配外資加碼，籌碼面更優。美國因經濟加溫、資金持續寬鬆、企業財報繳佳績等利多之下，永續概念的成長股將是未來主流，建議可逢低布局電動車、太陽能、風力發電、智慧電網、廢棄物處理之循環經濟相關等類股。