《商情》國內廢鋼3周來首漲 11:442021/10/12 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興廢鋼開紅盤；因國際廢鋼價格走強，刺激國內廢鋼市場跟漲，為連續2周平盤後首漲，另外鋼筋仍觀望市場動態，維持3周平盤。 本周豐興宣布廢鋼漲200，報每公噸12400元；鋼筋持平，報每公噸23100元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至136.25美元；日本2H廢鋼漲至535495美元；美國貨櫃廢鋼漲至470美元。(商品行情網) 《國際金融》礦業股撐盤 歐股微漲 《熱門族群》大立光回血 光電股來勁 #豐興 #廢鋼 #首漲 #鋼筋 #廢鋼漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》比特幣漲破5.7萬美元 創5月初來新高 10:362021/10/12 財經 國戰會論壇》從海狼潛艦事故看潛艦國造隱憂（譚傳毅） 10:072021/10/12 海納百川 《鋼鐵股》沛波9月營收年增16.27％ 新產能挹注Q4營運 08:032021/10/12 財經 天然氣飆漲 欣高、欣雄嘸驚 04:102021/10/12 證券．權證 中鋼 11月內銷盤價傾向平盤 04:102021/10/12 證券．權證 泰山黑松 前三季營收逆勢揚 04:102021/10/12 證券．權證 剛性購屋需求旺 富旺前三季簽約戶數翻倍 10:282021/10/12 財經 大盤劇烈震盪 優選抗跌跟漲台股基金 11:242021/10/12 財經 台苯董事改選 公司派目標擁八望九 04:102021/10/12 產業特刊 《鋼鐵股》中鋼9月、Q3、前9月營收 創三高 08:542021/10/12 財經 鋼價上揚 不銹鋼族群歡呼 04:102021/10/12 證券．權證 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 退休好生活》小心！老闆從薪資扣6％當勞工退休金 - 財經焦點 - 中國時報 美通膨數據失控了 專家怒批：兇手竟是自己人 - 財經 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 高雄屋齡60年老透天 508萬買不買？網見地點瘋喊：便宜死了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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