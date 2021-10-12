本周豐興廢鋼開紅盤；因國際廢鋼價格走強，刺激國內廢鋼市場跟漲，為連續2周平盤後首漲，另外鋼筋仍觀望市場動態，維持3周平盤。

本周豐興宣布廢鋼漲200，報每公噸12400元；鋼筋持平，報每公噸23100元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至136.25美元；日本2H廢鋼漲至535495美元；美國貨櫃廢鋼漲至470美元。(商品行情網)