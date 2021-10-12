鎮西堡神木區有21名登山客受困溪谷，泰崗所員警和部落山青在湍急激流中，以接力方式救出溪谷。（橫山分局提供／羅浚濱新竹傳真）

泰崗所員警和部落山青在鎮西堡神木區溪谷救出21名登山客，1名7歲小孩因有脫水現象，由員警揹負下山。（橫山分局提供／羅浚濱新竹傳真）

圓規颱風外圍環流在山區帶來雨量致河水暴漲，尖石鄉除了6名露營男子受困秀巒泰崗野溪溫泉被救外，鎮西堡神木區有登山客受困在溪谷，無法渡過湍急溪流，泰崗派出所員警動員部落山青前往救援，花了4個多小時，順利將21名登山客救出溪谷。

橫山分局表示，尖石泰岡山區因受東北風外圍環流與圓規颱風交互影響下，11日天氣惡劣風雨交加，泰崗所在中午12時許接獲登山客受困溪流的報案，副所長彭俊賢立即動員所內3名員警和5名部落山青，攜帶繩索和鏈鋸等救援工具趕赴現場。

救援人員費時1小時，挺進鎮西堡神木群步道約2公里處，見山谷溪溝河水暴漲，幾名登山客欲冒險過河，10多位民眾加2名小孩，在原地焦急等待救援。

員警先用繩索固定在兩岸為基礎，山青則配合站立淺水岩塊上，在湍急激流中冒險以接力方式將15人護送過河，其中1名7歲小孩因有脫水現象，在員警揹負下安全下山。

此時，接續又有6名登山客從大霸尖山循北稜線下山，亦在此溪谷受困，也在救援人員營救脫困，都非常感謝員警及部落山青的救援。

橫山分局長羅提醒民眾，颱風期間避免前往山區河流活動，並應事先了解天氣狀況，做好萬全準備，方能確保旅遊平安。