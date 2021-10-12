eye candle studio 滾珠香水禮盒秋，1680元。（Pinkoi 提供）

Dhyana studio山間薄霧 香氛蠟燭， 520元起。（Pinkoi 提供）

smellscape山中細雨 手工香氛擴香瓶，530元。（Pinkoi 提供）

Geologists 磷灰石擴香套裝，1249元起。（Pinkoi 提供）

設計購物網站Pinkoi 10周年，限時推出「香氣圖書館」，精選各式特色蠟燭、擴香、香水設計，即日起 至 19日購買Pinkoi精選香氛設計館商品，即享無門檻免運費優惠。

單館消費金額滿新台幣1300元，再享新台幣100元現金折抵優惠 ，現在就上「Pinkoi香氣圖書館」，打造你的專屬寧靜療癒時刻。 Dhyana studio山間薄霧 香氛蠟燭，以山林氣息為靈感，集結能淨化呼吸道的樺木、幫助舒緩情緒的苦橙葉，以及帶有森林清香的甜橙、尤加利，打造出這款讓人一點燃，彷彿置身於山林薄霧間的香氛蠟燭。

台灣香氛品牌smellscape，特選百年精油公司產製的香氛精油為原料，將身處山林間的療癒時刻濃縮至這款「山中細雨」擴香瓶中，隨時隨地都能感受到山上空氣中下著雨的清新。

Here INNER LIGHT 水晶花草能量香氛蠟燭採用美國天然大豆蠟結合礦石水晶與聖木葉、雪松等香草所製作而成，透過每一次點燃蠟燭帶來的寧靜花草檀香，不論是在旅行的住所、瑜伽冥想、工作場域或居家環境，都能隨時來場放鬆、淨化的心靈時間。