國民黨立委蔣萬安今日於立院質詢指出，蔡總統2016年選舉時承諾處理《最低工資法》，但直到現在政院還在卡，到底何時要處理？行政院長蘇貞昌說「因為還要整合意見，拚拚看下會期送立院」。蔣不滿「又是下會期！都5年多了還在整合意見，行政效率何在？」

蔣萬安表示，蔡總統在2016年選舉時，將《最低工資法》納為競選政見，後來勞動部也承諾會研擬相關草案，並在2017年舉辦公聽會蒐集意見，2018年開始《最低工資法》60天預告期。

蔣萬安指出，2019年草案出爐後，行政院卻提出修改意見，導致此案又被退回，至今卡關已3年。蔡總統已經第二任了，政院至今仍未將草案送至立院審查。

蔣萬安說，每次談調漲基本薪資，永遠是勞資雙方角力，漫天喊價，這不該是進步國家的狀況，此案從上一屆跳票到現在，每個會期都看不到政院的草案版本。

蘇貞昌此時開始問東答西，並表示政府近期已調漲基本工資，調幅創15年來新高。蔣萬安不耐並追問「《最低工資法》草案何時要送到立院？」蘇貞昌說「我們認為委員是對的，政院來拚拚看下會期送到立院」，蔣萬安不滿表示「又是下會期」。

蘇貞昌說「案子也要揉合各方意見」，蔣萬安批評「5年多了還在揉合，我是第一次在立院質詢這件事嗎？」蔣萬安指出，自己在衛環委員會質詢時，官員都表示「案子已送出部會，卡在行政院未批示」，人民不希望這些案子遲遲出不了行政院。

蘇貞昌再次強調「我們在整合各方意見」，蔣萬安語帶不耐「整合5年了還在整合，政院的行政效率何在」。蘇貞昌說「會來加速整合盡速送到立院」。