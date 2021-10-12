中市黃姓男子今年8月間凌晨在外喝酒、遊蕩，累了想找地方休息，竟持噴燈燒毀路旁自小客車門把闖進車內；肚子餓了竟侵入民宅到廚房煮東西吃，與陳姓屋主發生衝突，他竟持摺疊刀刺傷對方，陳男受傷後逃進房躲避，他拿噴燈燒門把、燒垃圾要燻人出來，警獲報到場，查獲泥醉的黃男。台中地檢署依傷害及放火等罪將他起訴。

住在清水區的29歲黃男今年7月31日與家人吵架後，騎機車外出喝酒，並在外遊蕩，在沙鹿區附近因累了想找地方休息，隔天凌晨零時30分，選定停放在鎮南路旁的自小客車下手，以隨身攜帶的噴燈燒毀門把及窗框，以扳手破壞車窗玻璃，進入車內，再破壞電路板致不堪使用。

8月1日凌晨1時許，黃男肚子餓了，以螺絲起子、噴燈等器具破壞附近透天民宅鋁門，侵入後到廚房要煮東西吃，打開瓦斯後聽到有腳步聲，他上樓查看，發現陳姓屋主下樓，兩人當場發生衝突。黃男持攜帶的折疊刀猛刺陳男頭部、手臂及腹部，陳男負傷仍奮力掙脫，逃往3樓房間鎖門躲避。

黃男拿出噴燈燒烤房間大門，再拿垃圾桶放在房門前燒桶內垃圾。警方獲報到場，在樓梯間發現黃男頭戴安全帽、右手持刀，精神恍惚，全身酒氣呈現泥醉狀態。警方並查扣電擊棒、電鑽、扳手、螺絲起子及折疊刀等物。

黃男坦承犯行，但辯稱因陳男在屋內抵著門把，他燒門把及垃圾，是希望透過燒門及煙燻方式讓他出門跟我談，並非要縱火。

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