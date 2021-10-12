台中市經發局長張峯源指出，台中購物節APP下載以台中市民84.57％占比最高，其次為彰化縣3.51％。（盧金足攝）

台中購物節於雙十國慶起跑，台中市長盧秀燕12日在市政會議宣布，台中購物節APP下載已達52萬人次，目前高居全國APP下載率流行榜上第1名，昨天首日抽現金獎，還有企業加碼提供20萬元獎金，分為各10萬元兩個獎項，總計3億多元的現金抽獎，吸引全國民眾來台中消費，一起拚經濟。

盧秀燕表示，台中市購物節今年進入第3屆，第一天10月10日開始起跑，登錄消費金額就已經破億，今天預估破2億元，買氣十足，「這是一個非常驚人的消費力！」這是有登錄，還很多人在台中市消費未登錄，消費金額更多。

台中購物節昨天抽出1000名5000元現金得主 ，盧秀燕表示，得獎者不只在台中市政府、台中購物節的網站上都有公布，台中市政府經發局會也會逐一通知中獎人，恭喜中獎人，「這不是詐騙好，是真的中獎了」。

經發局長張峯源今日在市政會議針對台中購物節專案報告，台中購物節天天抽1000組5000元、周周抽10組10萬元、月月抽1組百萬元現金獎，及市民專屬加碼周周抽2組10萬元，月月抽1組百萬元，最後壓軸抽還有精品好宅一戶，振興台中各行各業經濟。

張峯源指出，台中購物節APP下載繼昨日突破50萬大關，今日飆上52萬人次，以台中市民84.57％占比最高，其次為彰化縣3.51％、新北市2.39％、台北市1.42％、桃園市1.29％、高雄市1.22％、南投縣1.19％、苗栗縣0.87％、台南市0.74％等。