女星陳伶宣（宣宣），前年5月嫁給大她12歲的肝膽腸胃科醫生，丈夫將豪宅、名車等財產登記在她名下，不過國慶連假首日驅車南下工作時，竟在高速公路遭聯結車撞上，好在人平安無事沒有受傷，隨後也將事發現場畫面PO上網，引起網友討論。

陳伶宣表示國慶連假首日，開車南下工作時，由於一台聯結車想切換進同一車道，導致右前輪擦撞到她駕駛車輛的左後門，事故發生後，對方負責與警方聯絡事故地點與如何處理，自己則是將三角架放置車輛後方，並用車上備著的粉筆在地上做記號，另外選擇不讓車輛熄火，是為了讓行車紀錄器能持續運作紀錄，以防爆發肢體衝突時能拍到證據。

陳伶宣強調除了警察筆錄之外，也引導對方「自白表述」車禍是他的過失，並闡述事發經過，對話過程更是全程錄音當作證據，只不過不確定行為是否合法，雙方做完筆錄準備各自離開時，對方也再次跟她道歉，事後回想整個過程，她表示雙方並無針鋒相對的謾罵，只想著如何趕緊解決事情，也讓她學習到「若遇到事情先處理，多餘的情緒等安全時再釋放」。

對此，網友紛紛留言關切：「還好有驚無險，人平安最重要了」、「平安最重要!後續的理賠責任，就交給保險公司處理就好了」、「平安是福，遠離大型車視野盲區」、「人平安最重要，遇事冷靜真的不容易」。