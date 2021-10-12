據指出，目前台灣的身心障礙男性的勞動參與率僅有25％、女性的勞參率更不到15％。伊甸庇護工場長期幫助具有工作意願但能力尚未足夠到一般職場的身心障礙朋友，以自立生活為目標，安排學習、職能評估與相關輔導，除了清潔、烘焙及手作外，自108年起導入AI數據標註的工作，培養身障朋友多元的專業能力，增加其就業機會。

「不能提重物、不能奔跑，甚至情緒波動過大也不行」，患有先天性心臟病的25歲氧氣瓶女孩依軒從小就渴望與一般人一樣，想加入同學、想和大家一起玩，之後更因血栓導致輕微腦傷合併左手張力過大、蜷曲的情形，讓體弱的她需要時常將氧氣瓶帶在身邊，也必須習慣用單手應付日常生活。

身體的狀況讓依萱畢業後遲遲無法順利就業，也對未來感到渺茫。直到2年多前來到伊甸，依軒得到人生中的第一份工作，接受訓練成為了一位「AI數據標註師」，並參加過許多不同的專案，為數以萬計的圖片進行過標註。透過工作，依軒重拾自信，找到自己可以發揮的領域。庇護工場彈性工時與友善的環境的工作給她堅持的理由與動力，現在依軒開心又努力的將自己的收入一點一滴的存下，對生活有了明確的目標與價值感。

伊甸數位資料處理庇護工場主任李俊瑯表示，工場自民國2008年6月成立迄今，協助身障者從事「電腦資料輸入」、「文書處理建檔」等業務，經過訓練後身障朋友各個身懷絕技，嫻熟業務，也格外珍惜這份工作機會。但時代在變，服務也要創新，近年來人工智慧數據標註業務成為趨勢，因此伊甸開始帶著身障庇護員工們學習，目前已訓練30位身障者從事相關工作。

李俊瑯提到，標註的工作重覆性高，十分適合體力較不足，但穩定性高的身障者。目前伊甸數位資料庇護工場是第一家AI標記庇護工場，極具指標性，不僅幫助身障者，更能獨立承接「AI數據標註」業務，提供企業有品質保證的服務，為企業減輕人力聘雇與管理的成本問題。