教育部國教署學習歷程系統因人為疏失導致7854名學生學習歷程檔案遺失，教育部長潘文忠今天在立法院表示，目前處理學生回傳檔案完成率已達93％。行政院長蘇貞昌也說將對相關廠商究責。

潘文忠指出，截至昨天，已經處理的學生回傳檔案數達2萬3404件，完成率93％，還剩1800多件檔案，還是持續請學校協助學生回傳檔案。他也再次表達歉意，教育部這段時間還是會請學生回傳檔案。

萬美玲表示，教育部的補救方法是編經費請老師協助學生，等於是用全國人民的納稅錢卻在彌補這件事，但是那個「手滑」的工程師找到了沒有？

潘文忠指出，他就是在團隊裡面的一位工程師，工程師當初是因為要做機房向上集中管理，過程中發生失誤，但目前先協助學生將資料回傳。

萬美玲也拿出教育部跟暨南大學的合約質疑，該合約只有規定個資洩漏的罰則，沒有規定遺失資料的罰則，政府把重要的習歷程檔案交給暨南大學，合約書內竟沒有任何罰則，要如何究責？是否要跟暨南大學解約？

蘇貞昌表示，委外契約中雖未規定處分，但還是可依相關法令，比如《採購法》萊究責。發生這項失誤令人遺憾，也應該究責，相關的失誤也不容再犯，事情處理好後，他會要求教育部、暨南大學對相關廠商究責。