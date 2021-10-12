為感謝護理人員的奉獻，每年5月12日為國際護師節，但就在今年國際護師節前夕，正好遇上新冠肺炎本土疫情爆發，全台護理師也紛紛投入抗疫行列。疫情期間，雙和醫院發生醫療暴力事件，3名護理師遭新冠肺炎確診病患砍傷，總統蔡英文、衛福部長陳時中皆允諾，會持續提升護理職場環境，保障護理人員執業安全。

中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會聯合舉辦「110年國際護師節慶祝大會」，總統蔡英文和衛生福利部長陳時中都透過影片向護理人員致意。蔡英文說，感謝護理師朋友過去一年多來全力投入防疫工作，疫情還沒有結束，還要拜託大家繼續守護台灣。陳時中也謝謝「護理台灣隊」站在第一線守護台灣，從機場港埠、檢疫所、關懷中心到醫療院所、學校、衛生所、護理機構、社區疫苗接種站等，「台灣的健康需要在哪裡，護理人員就在哪裡」。

八里療養院護理長賴碧蓮（右）曾參與武漢專機返台，榮獲「台灣傑出護理人員獎－專業貢獻獎」。（圖取自護理師公會全聯會）

護理師公會全聯會顧問、世新大學教授蕭湘文也在慶祝大會上分享，「護理人員的日常，就是為了人們的無常、失常與非常」，這句話很巧妙地點出護理的本質；而護理的台語發音和「乎你」相近，也正好定義了護理師「給予」的特質。

今年5月底，雙和醫院發生醫療暴力事件，3名護理師遭新冠肺炎確診病患砍傷。陳時中也在致詞影片中提及此事，「受傷害的護理師第一時間說不要告訴家人，我探視護理師時，她說：『這不是大家害的，我會努力快點好起來。』，護理人員沒有因為害怕的而離開照護病人的醫院，我感受很深，也看到護理專業的韌性。」

陳時中強調，衛福部對醫療暴力零容忍，維護護理安全執業環境責無旁貸；並指出衛福部最近修正「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」，將醫護人員執行防疫工作時遭受暴力所生損害，納入補助事項。

「護理人員佔健康照護體系一半以上人力，是實現全民健康覆蓋最主要的人力。」陳時中表示，投資護理人力達到「全民均健」是我們共同的目標；衛福部持續進行護理人員留任政策，包括護病比納入醫療機構設置辦法、醫院評鑑指標，同時連動健保給付與偏鄉醫院加成，護病比資訊也定期公開，「護理職場爭議通報平台」更獲得基層護理人員的信任與參與，3年來已接獲近1500件通報案件。