林嘉湧（左）拿出李澤藩贈送的「青青草原」風景畫，跟林智堅分享人生故事。（陳育賢攝）

重陽節即將到來，新竹市長林智堅12日特別拜訪百歲人瑞、「不老特教師」林嘉湧，林老先生是新竹特教界先驅，一生擔任過多個教養院院長，直到80歲才退休，他跟林智堅分享執教經歷，直說「為身障同胞服務，心裡覺得很快樂」。

林智堅今天上午帶著市府重陽禮金、禮品、總統府代轉送的敬老狀及衛生福利部金鎖片拜訪人瑞老師林嘉湧，林老師開心的現場高歌「望春風」，讓林智堅聽完後大喊讚，直呼老師的「丹田很有力」，希望新竹長輩們都能像林老師一樣身體勇健、生活快樂。

在國小時曾受李澤藩教授課程的林嘉湧也特別拿出李澤藩「青青草原」風景畫與林智堅分享人生故事。林嘉湧說，他很小就失去雙親，跟國小老師李澤藩情同父子，李澤藩高齡80歲時，贈送1幅「青青草原」風景圖給他，當時他見李澤藩顫抖雙手，還忍不住流淚。

自此之後，林嘉湧就把「青青草原」畫作掛在房間內，宛如李澤藩時時陪伴在旁，他也裱框珍藏。

林嘉湧說，他不覺得自己老，不喜歡別人稱呼他爺爺，打趣說「這樣會感覺很老」，直到現在，他還可以自理三餐，每天必吃水煮蛋、地瓜葉、蘋果，他也會看日本小說、聽歌唱歌、健走，還跟日本朋友「傳LINE」，分享台灣風景照。

他說，1970年代任職事務主任退休後，到日本修習特殊教育，回台後歷任新竹市仁愛啟智中心主任、新竹縣香園教養院院長及桃園市心燈啟智教養院院長，直到80歲才真正退休，現在也常回去開會研習，「為身障同胞服務，心裡上覺得很快樂」。

林智堅則表示，林老師致力奉獻社會，年屆百歲持續以義工方式奉獻所學，竹市因為有長輩們過去努力的打拚，才為新竹奠下幸福城市的發展基礎，市府重視每位長輩的身心健康，市府提供免費全口活動假牙、免費健康檢查、續發3000元安老津貼、重陽敬老禮金2000元等，讓長輩在地安老。

社會處長張柔指出，林嘉湧是新竹特殊教育界先驅，一生受獎無數，1984年即獲頒台灣區殘障自強活動大會有功人士獎、1988年獲台灣省政府主席表揚推行社會福利工作有功人員獎並登錄於「十步芳草光輝錄」第6輯等，為台灣教育發展奉獻了畢生心力。