布倫特原油價格再漲1.5％，突破83.6美元，更一度迫近84.6美元，創下3年新高。瑞銀財富管理投資總監指出，隨著能源供應上升和庫存回升，價格明年料將趨於穩定或緩和。

瑞銀財富管理投資總監辦公室報告指出，隨著能源供應上升和庫存回升，價格明年料將趨於穩定或緩和。新增的煤炭和天然氣產能在關鍵地區增加，而新增產能不太可能在短時間內暫停，如果淡季需求放緩，或如果北半球冬季天氣比預期溫和，新增產能可能令能源價格加速下行。另外，政府和企業將重新評估向可再生能源的短及長期過渡計劃，例如，加快對電池儲能的投資，或更多通過碳抵消來實現短期排放目標。

報告指出，能源價格飆升將減緩經濟增長，但不足以導致衰退，因為目前石油對生產的投入和對通膨的影響比過去降低了，與過去相比，石油在消費者支出中所佔的份額也較小。在美國，2014年汽油佔個人消費支出的3.3％（當時油價也在80美元左右），但目前僅佔約2.4％。