國際股市疲弱，台股跟跌，大盤今早開低後，一度急殺近300點、探至16349.49點，5日線告失，各大類股全軍覆沒，盤面倚靠9月績優生及零星題材股撐場。而鋼鐵軍團在龍頭老大中鋼(2002)力守高檔，加上績優不鏽鋼族群逆揚之下，類股指數一度逆漲逾2%，成為今日撐盤要角之一。

中鋼9月、Q3、前三季營收齊創高，今股價雖隨大盤開低在33.05元，惟狹幅整理約15分鐘後，業績題材即發揮撐盤效果，逆勢爬上高檔、穩漲約0.5%，鎮住鋼鐵軍心。中鋼9月合併營收419.82億元，月增近1%、年增60.68%；第三季營收1255.78億元，季增約8.77%；前三季營收達3388.47億元、年增約49%，繳出三高漂亮成績單。而中鋼預計15日開出11月內銷盤價，因大陸寶鋼11月和越南河靜鋼12月內銷盤價都開平盤，且歐美鋼價、煤鐵礦原料仍維持高檔，加上第四季需求遞延猶可期待，市場預期中鋼盤價傾向開平盤，而中鋼董事長翁朝棟則認為，大陸十一長假後可能出現一波拉貨潮，有助於鋼價的穩定，值得觀察。

不鏽鋼族群表現上，千興9月營收年增302.93%，前三季年增147.2%，今日股價跳空漲停開出，飛過月線；海光(2038)9月營收年增94.29%，前三季年增29.77%，盤初股價一度逆漲近3%、達34.8元，惟10:00過後反壓增強，股價翻黑、失守5日線；美亞(2020)9月營收年增55.63%、前三季年增29.9%，盤中股價逆漲約2%，站上5日線；運錩(2069)9月營收年增138%，Q3營收季增17.64%，前三季營收達百億元、年增93.78%，三項營收同創新高，盤初股價一度逆漲至33元、漲幅逾4%，守穩5日線上；大成鋼9月營收年增74.16%，前三季年增69.12%，今股價持穩盤上，拚守5日線。

法人表示，近期亞洲、歐洲陸續受塞港、疫情影響，鋼市需求及行情均出現轉弱跡象，使得整體鋼市氣氛轉趨低迷，惟美國鋼鐵行情居高不下，304系熱軋捲持穩在每噸2000~3000美元以上、鋼板也持穩每噸4000美元以上，而鎳價也在每噸約1.9萬美元的高水平；此外，美國在疫情趨緩、工業復甦，以及國內產能不足、長期仰賴進口等情況下，仍持續供不應求，整體而言，第四季美國不鏽鋼、鋁捲板及扣件價格可望保持在高檔水準。