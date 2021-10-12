大陸《錢江晚報》微信公眾號12日報導，頻繁接觸鳥禽類的人要注意了。｢乏力，發熱，胸悶久治不癒，居然與看別人殺鴨有關？」死裡逃生的耿大姐（化名）說起10天前看人宰殺鴨子，飛來橫禍｢中招了」。身體蠻好的她，突然胸悶氣急，走不了路，滿是委屈與不解。不過，醫師把她感染鸚鵡熱痛苦不堪的日子，作了終結，她還是十分興奮與感激。

浙江省人民醫院感染病科主任潘紅英提醒，頻繁密切接觸鳥與禽類的人群屬於鸚鵡熱衣原體感染的高危人群。養鳥愛好者要注意保持養鳥環境的衛生，每日清洗鳥籠，在清潔糞便時最好戴上口罩和手套，提倡應用｢溼式作業」，以免致病微生物擴散到空氣中，被吸入人體而感染；購買活禽時要保持距離，食用禽類時要徹底煮熟。若禽類出現鸚鵡熱症狀應立即隔離，並及時處理病禽。若人出現相應症狀，應立即就醫。

年近50歲的耿大姐，家住浙江中北部農村，平時身體一直很好。奇怪的是，她突然出現全身乏力，最初以為是勞累過度，休息下就能好轉，但休息1周後不僅乏力沒有改善，反而更嚴重了。

漸漸地，耿大姐連走路都走不了，還出現劇烈乾咳，伴有發熱，體溫最高達39.2℃。耿大姐就診於當地醫院，但治療幾天不見好轉，遂轉診到了浙江省人民醫院。

耿大姐到達急診搶救室時胸悶氣急明顯，吸氧條件下氧飽和度都不高，且炎症指標C反應蛋白高達327.7mg／L……相關的血液檢查提示肝臟、腎臟、肌肉均受到損傷，一查肺部CT顯示兩肺多發彌漫性病變，急診科醫生考慮患者病情危重，病原學不明，忙邀請感染病科醫生會診。

感染病科汪國運副主任醫師詳細詢問病史後認為，患者急性起病，肺部進展迅速，多肺葉病變，氧合低，符合｢重症肺炎」。但蹊蹺的是，入院後相關常規檢查包括流感病毒、呼吸道病毒、肺炎支原體等檢測均為陰性，雖經經驗性抗感染治療，輔以高流量吸氧，幾天後複查肺部CT示肺部病變卻較前明顯進展。

｢從影像學上看不像普通細菌性肺炎，伴有多臟器損傷，且常規抗感染治療下肺部病變仍有明顯進展，需考慮非典型病原體感染可能。」感染病科主任潘紅英及其團隊成員主任醫師童永喜、副主任醫師汪國運、主治醫師黃益澄、鄭偉決定追根溯源，進一步詳細詢問病史，終於發現緣由：耿大姐發病前10天左右曾看人家宰殺鴨子，待了一小會……有活禽暴露史，得警惕人畜共患疾病可能。

不出所料，肺泡灌洗液宏基因二代測序（mNGS）結果，檢測出鸚鵡熱衣原體（披衣菌）核酸序列，耿大姐最終被診斷為｢鸚鵡熱」。

找到病因，治療可對症下藥了。醫療團隊馬上調整治療方案，予以多西環素針聯合莫西沙星針抗感染後，患者體溫很快恢復正常，胸悶氣急症狀明顯改善，複查肺部CT示病灶明顯吸收。

潘紅英主任介紹，鸚鵡熱又稱為｢鳥疫」，由攜帶鸚鵡熱披衣菌的鳥類及鴨等禽類傳染給人，最初發現本病多見於玩賞鸚鵡者，故命名為鸚鵡熱。近年國外相關文獻報導，鸚鵡熱披衣菌肺炎約占社區獲得性肺炎的1％，需要引起大家警惕。

｢一般認為，混於塵埃中的披衣菌或感染性氣溶膠可經由呼吸道引起吸入性感染；而接觸帶菌鳥或禽類及其汙染的分泌、排泄物等，則可經有破損皮膚或黏膜以及消化道等多種途徑獲得感染。」

潘紅英主任表示，鸚鵡熱衣原體侵入人體後，潛伏期一般為7-15天，短者3天，最長可達45天。鸚鵡熱衣原體肺炎的臨床表現缺乏特異性，常見為高熱、寒戰、劇烈頭痛、肌痛、乾咳、呼吸困難和胃腸道反應，易有肺外器官的受累，嚴重者危及生命（據報導，近日浙江麗水有一例救治無效死亡）。

鸚鵡熱衣原體感染的治療首選四環素類，次選大環內酯類。氟喹諾酮類對鸚鵡熱衣原體有效，但療效可能遠不如四環素類和大環內酯類。治療療程至少10-14天，延長療程至2-3周可減少復發。