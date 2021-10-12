北韓領袖金正恩今天說，面對美國敵對政策和南韓破壞朝鮮半島穩定的軍事行動，北韓的武器發展有其必要。專家認為，北韓正試圖將自己核武大國的地位正常化。

北韓國營的中央通信社（KCNA）報導，金正恩在「國防發展博覽會」的演說中表示，北韓增強軍力只是為了自衛，不是為了發起戰爭。

根據朝鮮勞動黨黨報「勞動新聞」（Rodong Shinmon）刊登的照片，金正恩站在各種武器前演說，包括「火星16」洲際彈道飛彈（Hwasong-16）。「火星16」是北韓最大的洲際彈道飛彈，於去年10月閱兵時首度公開，但尚未試射。

金正恩說：「我們沒有要和任何一方討論戰爭，而是要預防戰爭本身、確實提升戰爭嚇阻力，以保衛國家主權。」

兩韓加速投入軍備競賽，各自測試愈來愈先進的短程彈道飛彈和其他武器。

南韓近期試射了第一枚潛射彈道飛彈（SLBM），還規劃打造航空母艦等大型新武器，也採購了美製F-35匿蹤戰機。

北韓則持續推動飛彈計畫，分析師認為，北韓已開始大規模擴建主要的核反應爐，用來生產核彈所需的燃料。

路透社報導，美國已表示隨時願與北韓進行外交會談，但平壤當局說，只要美方不取消制裁且繼續在南韓從事軍事活動，就沒興趣上談判桌。

美國聲稱對北韓並無敵意，但金正恩表示，很難相信這番說詞，因為美國並未停止「錯誤判斷和行動」。

金正恩還說，南韓加強軍事的行動「既不受限又危險」，正「破壞朝鮮半島的軍事平衡，增加軍事不穩定及危險性」。

在南韓梨花女子大學研究北韓議題的教授朴遠建（Park Won-Gon，音譯）指出，金正恩的演說和國防發展博覽會本身，用意都是要把北韓的核子和飛彈計畫合理化為「自衛權的一部分」。

朴遠建接受法新社訪問時說：「北韓刻意舉辦博覽會，為的是主張自己的武器發展計畫和其他國家並無不同。」（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1101012