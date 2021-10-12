明年基本工資預計調漲逾5.2%，將從24000元成長至25250元，這也是總統蔡英文任內基本工資連6漲，不過對於非領取基本工資的勞工而言，似乎就沒那麼幸運，數據顯示，有高達53%的上班族超過3年未加薪，其中百貨販售業與民生服務業的勞工平均沒加薪的時間最長。

1111人力銀行調查數據顯示，有高達53.4%的勞工已長達3年1個月未被加薪，而未被加薪的主要原因有高達52.1%是公司沒有調薪制度，另外有33.8%是公司獲利不佳、21.1%年資不夠，另外有19%老闆不同意及13.3%未受主管青睞。

而透過交叉比對發現，未加薪時間最長的職業是百貨販售業，平均長達4年3個月未加薪，另外民生服務業以3年8個月居次，反觀金融服務業凍薪時間最短，平均僅2年3個月。

綜合媒體報導，1111人力銀行發言人黃若薇表示，新冠疫情自2019年侵襲全球，加上5月中旬國內疫情爆發，導致內需產業受到重創，不少商家行號為縮減人事開銷而不得不採取砍班、減薪、無薪假等措施，甚至走上裁員一途。

而工商業服務業（泛金融業） 集團事業體龐大，營運穩定、體制健全，員工職位升遷及薪資考核有其明確規範，薪資成長較不易受到疫情因素干擾，因而等待調薪時間最短。