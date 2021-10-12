作家張大春今天上午在臉書以書法寫下「送冥紙到華視」字樣。（摘自張大春臉書）

昨（10日）是中華民國110年國慶日，華視總經理莊豐嘉表示「為幽靈國慶生」，說法引發外界熱議。作家張大春今天上午在臉書上發言表示：「華視給莊豐嘉的薪水改發冥紙也是剛好而已。」（摘自張大春臉書）

張大春昨天在臉書上寫下對中華民國生日的祝賀，並抒發對政治時局與國人愛國心的感懷。（摘自張大春臉書）

前天（10日）是中華民國110年國慶日，華視總經理莊豐嘉表示「為幽靈國慶生」，說法引發外界熱議。作家張大春今天上午在臉書上發言表示：「華視給莊豐嘉的薪水改發冥紙也是剛好而已。」同時也在自己的貼文下留言：「要不要呼籲一下那十幾個僅存的邦交國一次性地和幽靈國完全斷交啊？」隨後也以書法寫下「送冥紙到華視」字樣，貼在臉書上。

張大春昨天在臉書上寫下對中華民國生日的祝賀，並抒發對政治時局與國人愛國心的感懷，他寫道：「江山殘破，人情澆薄，然而我們畢竟在民國裡走到了第一百一十程，彼此慶賀恭喜一下吧！中華民國：生日快樂！」

今日上午他又再度抒發己見，以書法寫下「送冥紙到華視」字樣，並在貼文牆上寫著「不知道有沒有人會發起這一項正名運動？」。網友在底下紛紛留言，「張大師可以製作ㄧ副對聯，送給華視。」、「華視應改名『冥視』」、「你發起，我們響應」、「世界上只有中華民國，而沒有叫中華民國台灣的國家！」。