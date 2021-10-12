前總統馬英九、國民黨主席朱立倫上午參加華僑節慶祝大會。（趙婉淳攝）

前總統馬英九出席「華僑救國聯合總會第69屆大會」後受訪，媒體詢問對蔡英文總統中華民國72年發展歷史的看法，馬表示他認為是違憲，違反台灣人利益，他更擔心影響我方與美國的互信。（陳君瑋攝）

為慶祝一年一度的華僑節，僑聯總會今天在國軍英雄館舉辦活動，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、主辦單位僑委會副委員長徐佳青都到場致詞，藍綠同場表面雖一片和氣，但直到藍委陳以信發言痛批蔡英文總統國慶談話將中華民國縮短為72年等語，引來全場熱烈鼓掌，讓坐在台上的徐佳青頗為尷尬。

馬英九上午參加華僑節慶祝大會，致詞時並未批評蔡英文，僅談到華僑過往和中華民國連結的歷史，感謝華僑在海外的付出，期盼在兩岸四地的華僑，能攜手合作協助我方在海外的發展。朱立倫致詞時也向華僑喊話，期許大家一起團結，為捍衛中華民國，建設台灣而努力。

代表執政黨出席的徐佳青，則在台上大談蔡政府的防疫表現獲得了國際肯定，且經濟並未受到疫情影響反而往上走，並強調僑委會的角色，會更支持華僑在海外的事務等。

隨後，陳以信上台致詞，砲轟蔡英文國慶談話，只談到中華民國過去72年的發展，民國38年前的中華民國都不見了，請問蔡英文，少了這38年的歷史，中華民國如何能夠推翻滿清革命建國？如何北閥中原完成統一？如何抗戰勝利光復台灣？

陳以信說，蔡英文刻意選擇遺忘最初的38年，是對不起中華民國的歷史，是對不起當年為革命拋頭顱、灑熱血的先烈先賢，對不起在8年抗戰時死傷3000多萬的軍民同胞，更對不起成功保衛台灣的國軍弟兄。

最後，陳以信激昂地說，今天雖然是慶祝華僑節，但華僑心目中最重視的中華民國現在卻是飽受委屈，備受摧殘。他呼籲，我們一定要再度堅強起來，一定要團結，一起為中華民國奮鬥犧牲，把中華民國贏回來。