受到圓規颱風外圍環流影響，交通部公路總局第三養護工程處12日說，至今天早上7時止，觀測到玉穗溪上游雨量24小時累積雨量達116毫米，為0807豪雨事件後的單日最大雨量。工作人員在南橫明霸克露橋便道現場持續觀測，並在前一天實施預警性封閉，無人員傷亡。

由於11日晚間約8點起雨勢加劇，玉穗溪土石流下衝，12日清晨約4時33分發現土石流將玉穗溪口便道掩埋，目前初估掩埋長度大約250公尺。通水涵管也遭淹沒，上游側所挖的沈砂空間應有發揮效用但已淤滿，所幸於前一天實施預警性封閉，人員平安。

施工單位為了強化便道抗災功能，於便道上游玉穗溪挖設沉砂空間，在此次降雨發揮效用，讓土石流通過便道時溢流而過，以及下游側河道濬挖深槽流水路均有發揮一定功能，讓土石流大致受流槽限縮，把便道受損範圍降到最低。

由於颱風過後仍有外圍氣流擾動，高雄山區仍持續降雨，評估至少到10月13日前山區仍會繼續下雨，甲仙工務段人員說，假如10月14日起未再下雨，則預計搶通時間為雨停後5天（10月18日）內搶通，依先前搶修經驗，大量降雨過後絕不可冒然進去土石流區搶災，需要靜置幾天，提高搶災安全性。

另外，梅蘭明隧道、梅蘭明隧道河床便道提前實施預警性封路，12日上午工作人員發現，梅蘭明隧道東洞口因落石阻斷，現場仍持續降雨及落石中；梅蘭明隧道河床便道因荖濃溪溪水上漲，溪水已溢淹河床便道，如果10月14日起未再下雨，則預計搶通時間為雨停後2天（10月16日）內搶通梅蘭明隧道，並加派人員戒護通行。