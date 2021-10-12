大陸《工人日報》12日報導，近日廣東深圳「四大校」（深圳最好的四所中學）之一的某校教師職缺面試，生物學科目應聘者進入面試的有7個人，其中4個人是博士，而化學專業進入面試的應聘者全是博士，隨後「中學教師面試一半是博士」的話題迅速竄升到大陸社交媒體熱搜第一。他們進入教師隊伍後，很可能如「鯰魚」一般，攪活傳統教學模式，促進相關改革，令教育煥發新的生機與活力。

「7個人面試其中4個是博士，學校最後招聘的4個人裡3個是博士」——競爭如此激烈，令不少人咋舌，但實際上，近年來，各地中小學對高素質人才需求旺盛，不少海內外名校的博士、碩士畢業生湧入了教師隊伍，這是雙向選擇的結果。

資料顯示，大陸已有2846個區縣的預算安排，實現了「義務教育教師平均工資收入水準不低於當地公務員」，收入穩定、收入高、職業榮譽感等，都增強了中小學教師職位的吸引力，也讓「從教熱」持續升溫。

報導分析，眾所周知，名校博士、碩士生大多擁有豐富的學習經驗，在同等招聘條件下，競爭優勢往往更大。而且，這些高學歷畢業生往往非常年輕，思維活躍、知識面廣、創新能力強，他們進入教師隊伍後很可能如「鯰魚」一般，攪活傳統教學模式，促進相關改革，令教育煥發新的生機與活力。

基礎不穩，大廈難立。中小學教育是在為社會培養基礎性人才，關係著國家未來的發展命運。近年來，大陸基礎教育投入不斷加大，但人才力量薄弱，一些中小學教師知識結構陳舊，教學方法落後，素質教育能力欠缺等問題，仍有待突破。某種角度上，這也成為「雙減」政策落地的攔路石之一。因此，中小學教師隊伍亟須補充高品質的新鮮血液，形成一股強大的衝擊力，推動教育改革不斷深化。

各地中小學在招攬大量高學歷畢業生後，要善於利用這些新鮮血液，鼓勵他們創新教學方法，認真落實「雙減」政策，突破「刷題」「題海」等套路，大力宣導因材施教、素質教育，激發中小學生的思維活躍度，培養學生們的創新力、動手能力，為大陸國家夯實基礎教育，培養更多適應新時代發展的、能夠在各行各業貢獻作為的創新型人才。而這最終影響的，或許是整個國家的人口素質和競爭力。