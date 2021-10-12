山區豪大雨快又急，登山女失溫，被救下山，員警協助保暖。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

雙十3天連續假期，碰上颱風外圍環流，許多在山頂露營的登山客，雖已趕緊撤退，但大雨來得快又猛，傳出登山客在下山途中，全身濕冷，急速失溫，約只有10度低溫，被凍僵在小奇萊步道1.0K，山友快速下山求救，警民前往將失溫女子從鬼門關救回。

颱風來襲，各地陸續傳出登山意外，天氣若不允許，警方呼籲山友勿貿然登山。昨天中午，合歡山區大雨持續，曾姓山友從狂風大雨中來到合歡山松雪樓求救，說明同行的李姓女山友失溫凍僵在小奇萊步道1.0K，已無力步行。

合歡所派出所副所長阮漢魁、警員呂小平入山搜救，在小奇萊步道約0.5K時遇上了李女被其他隊伍山友攙扶出來，李女被凍得全身僵硬，恐有失溫危機，為加速下山，2警見情勢危急，接力以背負方式將李女背出登山口，警民在滑雪山莊前簷下躲雨，以保溫壺熱水先給予李女驅寒保暖，李女才逐漸回溫。

合歡派出所表示，李女這次幸能得救，多賴仍在奇萊山步道的高雄山友們相助，高雄山友們雖非與她相識，但仍發揮山友間不離不棄的精神，攙扶她走近了0.5K遇上了前來救援的員警，縮短了黃金救援時間，也感謝松雪樓員工，協助員警為山友保暖安置。

因颱風靠近，連假期間，各地已傳出多起登山隊有意外，稍早山區雖未達封閉警戒，不過仍提醒山友行前自行評估體力與氣象狀況，天氣若不允許，勿貿然登山。