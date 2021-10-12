參賽者吳朝槐作品《協力》，獲特別主題「危害之影」優選。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市勞動檢查處舉辦「職業安全衛生攝影徵選比賽」，吸引全台熱愛攝影者及關心職業安全衛生的民眾參賽，兩項主題「安全之影」及「危害之影」共計14件作品入選獲獎，透過每張照片的故事，籲雇主職業安全衛生是經濟及工業發展過程不可忽視問題，勞工都是家庭支柱，更是公司重要的資產。

勞工局長張大春表示，「2021年職業安全衛生攝影徵選比賽」，以正反面雙主題「安全之影」及「危害之影」進行分組評選，該項比賽已成為台中市職業安全衛生特有文化之一

，透過攝影呈現勞動者為完成各種艱辛工作，不畏艱難的一面，喚起社會大眾關心職場安全衛生相關議題，提升勞動環境安全衛生危害預防。

勞檢處指出，「安全之影」得獎名單，第一名林鴻銘《高空作業》、第二名陳其軒《安全的施工》、第三名楊秀珠《高空作業》；佳作為花世南《升高安全沒問題》、李志鴻《鋼廠屋頂》、薛安村《安全防護成就美麗光影》、林家名《圍護好，沒煩惱》。

特別主題「危害之影」得獎名單，優選史可群庫瑪《鐵工電焊》、花琬茹《危險的工作》、吳朝槐《協力》；佳作為蔡進益《火光四射易傷眼》、邱俊榮《打鐵店》、王國良《爬高鑽孔作業》、林家名《危害因素》。