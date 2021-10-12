受圓規颱風外圍環流影響，北部、東半部風雨依舊明顯，尤其宜花東地區今天仍有豪雨及大豪雨發生機率，氣象局已啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，雖然整體農損尚未評估，但是蔥價上漲已讓部分民眾大喊有感，有些市場一把蔥甚至貴了30多元，直言買不下去。

根據台北農產運銷公司今日統計，台北市蔬菜到貨量約1570噸，本日進貨量較休市前增加，量增菜種有改良種甘藍、大白菜、青江菜、蕹菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、番茄、敏豆、甜椒、蘿蔔等；量減菜種有初秋甘藍、小白菜、萵苣菜、青花苔、玉米、青蔥、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農表示，今日進貨量較休市前增加，休市後承銷人存貨少，承銷人購買需求增加，交易市況平順，各菜種行情價格漲多跌少。葉菜類進貨量小幅增加，價格上漲，初秋甘藍到貨量約68噸，價格上漲3元；改良種甘藍到貨量約242噸，價格下跌1元；大白菜到貨量約75噸，價格持平，甘薯葉到貨量約24噸，價格上漲2元。

而根莖類受連日豪雨影響，進貨量略減，價格漲跌互見，青蔥今日到貨量約16噸，上價青蔥每公斤285元，和休市前的到貨量21噸、每公斤240元相比，整體上漲約40元。

台北市張太太表示，自己每天煮兩餐，蔥的提味很重要，但現在市場每把蔥價格漲了將近30多元，「雨一直下，也不知道之後會不會更貴，真的買不下去。」

新北市洪小姐說，好在蔥不像菜葉類是餐餐必須，但是任何蔬菜都不能久放，每次碰到大雨或颱風，早買怕放壞，晚買又怕價漲，很無奈。

農委會農糧署表示，8月份西南氣流豪雨影響至今，加上青蔥的生長期大概3-4個月，大概要到11月份蔥價才會穩定，整體農損要到這波降雨後才能評估。