疫情衝擊國內經濟，公益團體善款銳減，宜蘭市公所結合觀光消費與公益，推出「好市成雙購物季」，今天（12日）宣布為鼓勵企業、個人認購6家公益團體的商品，市公所會回饋購買金額10％、可在宜蘭市傳統市場使用的「好市券」，盼提振經濟的同時也能做公益。

宜蘭市公所推出好市成雙購物季，盼能鼓勵民眾消費、促進經濟。（李忠一攝）

宜蘭市公所合作的公益團體有聯合勸募、宜蘭縣自閉症協會、蘭智社會福利基金會、阿寶教育基金會、愛加倍關懷協會、蘭馨婦幼中心等6家，公益團體推出的商品有糕點、咖啡、民生物品等，價格落在100至500元。

10月15日至12月19日期間，只要認購6家公益團體的公益商品，市公所就回饋10％好市券給認購企業，好市券每張面額50元，可在宜蘭市南館、北館及綠九等各大傳統市場合作店家消費。

宜蘭市長江聰淵表示，市公所釋出最大誠意，不但要促進地方經濟，同時也關懷公益團體，號召企業和民眾購買公益商品，既能促進消費，更能幫助社福團體度過疫情衝擊。

市公所表示，「好市成雙購物季」還會分階段推出多種公益活動，消費好市券的存根聯要確實保留，年底會有抽獎活動，有GOGORO電動機車、iPhone13等獎項。