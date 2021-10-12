美國德州州長艾波特（Greg Abbott）為因應他口中的拜登政府「霸凌」行為，今天下令禁止州內各實體強制施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，包括民營企業雇主在內。

美國總統拜登上月呼籲全國企業強制要求員工在疫苗和工作之間二擇一。目前至少有數千名民眾因拒絕接種而被解雇。艾波特今天這項舉動擺明著是準備和拜登對抗。

艾波特在一項行政命令中指出：「聯邦政府越權的又一例證，拜登政府現正霸凌民營實體，要求強制接種COVID-19疫苗，導致勞動力中斷，德州走出這場災難的復甦之路也遭受威脅。」

對此，白宮未立即置評。

科技巨擘臉書公司（Facebook）、Google母公司Alphabet都已通知員工，須拿出接種證明才能重回辦公室上班；兩家公司在德州聘用的人力都很龐大。

總部在德州沃斯堡（Fort Worth）的全美第一大航空公司美國航空（American Airlines），上週通知旗下10萬名在美員工最晚於11月24日前繳交完整接種證明，不然會被解雇。

聯合航空（United Airlines）也對6萬名員工下達疫苗強制令，其中在德州駐點的員工有9000人。

COVID-19已在美國奪走70多萬條性命，拜登為了控制疫情，於9月間發布疫苗強制令。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1101012