高市府針對振興五倍券推出持200元五倍券可換400元商圈夜市券活動，連日來引爆全民瘋搶兌換，10萬份已經全數發光，令不少民眾期待落空。對此，高雄市長陳其邁今（12）日出席活動時透露，將再加碼10萬份，以回應廣大民意。

針對民眾搶破頭的商圈夜市券，陳其邁表示，在國慶連假期間，一下大家反應非常熱烈，目前10萬份已經發放完畢，後續會再繼續加碼10萬張，預算不夠也會再增加，請大家拭目以待。

陳其邁也提到，在百貨、餐廳業者連日來消費人口非常多，發放高雄券情形同樣超乎預期，他保證後續會再加碼優惠，讓更多行業受惠，一有消息會再跟大家公布。

高市經發局指出，適逢國慶連假各商圈夜市整體兌換數持續成長，帶動業績發酵大幅成長。有夜市回報已增備料但仍不足供應爆量湧入消費人潮提前被掃攤，估算業績有1至3倍巨幅成長。

凱旋青年夜市總經理劉坤松透露，經發局這波幫助力道非常大，很多消費者都是「排隊馬上換馬上買」，有攤商本來一晚做5000，這兩天賣到一晚1萬2000元，效果是很立即性的，甚至9點半過後已有近10攤被掃攤，「消費者有如蝗蟲過境，已把食物都掃光」，不少攤商笑得合不攏嘴。

「生意真正足好！」三民區三民街攤集場主委周正霖提到，要兌換商圈夜市券的消費者真的很多，他在攤集場內賣八寶冰，普遍來說各攤都客滿，業績成長是疫情時的至少2至3倍，算是恢復疫情前的水準。