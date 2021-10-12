日前屏東發生便利商店發生挖眼案，讓建構社會安全網議題受到討論，包括精神疾病患者強制就醫標準是否放寬、醫療與警政系統如何整合、《精神衛生法》修法等面向，台北市聯合醫院松德院區院長楊添圍今表示，目前針對精神病患設置危機處理小組，不同於國外文獻都是警政主導，台灣以醫療人員圍阻，如果社會安全網只涉及精神醫療，注定會失敗。此外，楊添圍認為，精神病患強制就醫要件不應放寬，

近年來，偶有發生重大精神衛生事件，引發社會關切與討論，顯示現有社區支持服務機制，無法有效幫助精神疾病患者與其家屬，連帶引發社會大眾對於社會安全網出現破口的疑慮。民進黨立委周春米、賴品妤、何欣純、蘇巧慧、張廖萬堅今舉辦《精神衛生法》修法草案公聽會，邀及相關專家學者、民間團體、社工單位及主管機關，徵集多方意見。

楊添圍指出，每逢重大治安事件，精神照護意題才會被討論，現行精神衛生規畫盲點，在於缺乏早期介入，導致患者情況惡化；且現行採用危機處理小組，醫療人員圍阻，國外則是警政主導，若建構社會安全網，只涉及精神醫療注定會失敗。

台灣精神醫學會祕書長廖定烈認為，精神病患不代表就是需要強制就醫，希望能去汙名化；其次，社會個案跟司法處理，必須要有法源依據，像是精神病患出現特殊犯罪現行犯，司法要有現行犯處理方式。

對於強制醫療問題，廖定烈說，需要強制醫療大部分是思覺失調比較特殊的案例，近年來需要強制就醫約有1萬例，其中有約1成5的患者被重複強制就醫，這些問題透過資料就可以找出來，但現行法規無法源依據，造成警政單位與衛生醫療單位資料無法互通，因此，需要建立法源依據，讓相關單位資料能夠互通有無，建立合作關係。