台中市出現首例接種BNT疫苗死亡通報案例！一名62歲男子9月30日接種BNT疫苗後，10月9日突然倒地死亡經送醫搶救仍不治，目前台中市衛生局已協助家屬協助蒐集相關病歷資料送中央進行預防接種受害救濟審查，以釐清死因與疫苗相關性。

在AZ、莫德納、BNT疫苗以及高端疫苗陸續撥配到貨後，台中市衛生局統計台中市新冠疫苗接種第一劑覆蓋率為59.23％，第二劑覆蓋率為19.72％。隨著愈來愈多人接種疫苗後，接種後不良反應通報也出現正成長。其中AZ疫苗通報641案，包含97人死亡；而莫德納疫苗通報147案，也有22人死亡，高端疫苗通報數計38案含2例死亡。

在BNT疫苗部分，9月22日開打後，截至10月12日上午8點已有24萬5706人完成第一劑接種，有82例通報不良反應，多為暈針、局部疼痛以及胸痛等症狀，尚未出現疫苗併發心肌炎案例。

但國慶連假期間也出現首例接種BNT後死亡個案，死者為62歲男性，有高血壓、糖尿病史，他在9月30日接種疫苗返家後曾表示接種部位痠痛、感到疲倦，未料10月9日竟在家中倒地不起，經送醫急救仍宣告不治，台中市衛生局強調，目前已對家屬啟動關懷並發放慰問金，並協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。